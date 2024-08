Le probabili formazioni I siciliani non potranno schierare i nuovi acquisti perché sembra che non abbiano versato le fideiussioni Finotto guida l’attacco Illanes al centro della difesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro,, Imperiale; Grassini, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Palmieri, Panico;. All. Calabro. A disp. Mazzini, Tempucci, Di Matteo, Motolese, Oliana, Cartano, Sansaro,Latta, Zuelli, Raimo, Belloni, Capello, Cherubini, Cerri, Palermo. CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Monaco, Curado, Quaini; Rapisarda, Zammarini, Sturaro, Peralta, Castellini; Popovic, De Luca. Forti, D’Emilio, Allegra , Ursino, Coriolano, Nania, Bouah, Pelleriti, Chiricó , Furlan, Zanellato. All. Toscano. Arbitro: Andrea Calzavara. Aassistenti: Zanellati e Consonni. Quarto ufficiale: Angelillo. CARRARA – E’ stata una giornata lunghissima quella di ieri per il Catania che oggi a Chiavari dovrebbe essere in campo con i giocatori sotto contratto dalla scorsa stagione, compresi gli esuberi, ed alcuni Juniores.