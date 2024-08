La temperatura dei mari è sempre più alta | sintomo di un clima rotto e pericoloso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Negli ultimi anni, non sono quasi mai andata al mare né ci ho portato i miei figli, per motivi e timori vari. L’ho fatto però di recente, pochi giorni, perché i pediatri te lo consiglianose ci sono patologie, perché è un luogo di svago e gioco in libertà. Le alte temperature di luglio non rendono il soggiorno al mare particolarmente piacevole. Però ci si può abituare, anche perché al mare ci sono tanti fattori di mitigazione, diciamo. Il vento che corre lungo la spiaggia, le pinete che, almeno sull’Adriatico, sono alle spalle della spiaggia. Poi ovviamente ormai quasi tutti gli appartamenti hanno l’aria condizionata, cosa che decenni fa era impensabile, e si va in spiaggia la mattina presto e il pomeriggio tardi. Così, insomma, si convive con l’afa. Ma a colpirmi più di tutto, e farmi fare considerazioni amare e sinceramente angosciate, è ladel mare.