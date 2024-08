La Federazione ‘Opere sociali’ di Unimpresa Valle Caudina ottiene una sentenza che è storia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl responsabile area legale dellaTerzo Settore di, l’avv. Nicola Maglione, esprime tutta la sua soddisfazione per il “risultato storico, raggiunto con ladello scorso 24 giugno. Lanei confronti del Ministero dell’Istruzione e dell’I.C. “F. De Sanctis” di Moiano, pone un chiaro paletto a favore del dipendente, e sancisce un principio di giustizia ed equità non riscontrabile fino ad ora”. La ricorrente, nella sua qualità di dipendente di ruolo del MIM, profilo di collaboratrice scolastica, in servizio presso l’I.C. “F. De Sanctis” di Moiano, aveva fatto domanda per il trattenimento in servizio, ma non avendo raggiunto, all’approssimarsi del 67° anno di età, il minimo contributivo per l’accesso a pensione, si era vista respinta l’istanza.