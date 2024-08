Jacobs in controllo nella batteria dei 100m | secondo posto e qualificazion

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024) Marcellha iniziato in sordina la caccia al bis olimpico sui 100, impresa riuscita solo a Carl Lewis e Usain Bolt.della mattina il velocista del Garda stampa un 10?05 che gli vale iltempo della sua tornata e l’accesso alla semifinale. Anche Chituru Ali si è qualificato con iltempo della sua(10?12) dietro al keniano Omanyala (10?08). Domenica 4 agosto alle 20 le semifinali, alle 21.50 la finale: l’Italia fa ovviamente il tifo per il suo campione, che all’esordio in pista è sembrato correre un po’ col freno a mano tirato. Speriamo che d’ora in poi ritrovi la sua proverbiale grinta, il tifo degli italiani non mancherà di certo. “Non mi sono piaciuto per niente, le sensazioni non sono state ottime. Sono rimasto pesanteprima parte di gara, ma l’obiettivo era qualificarsi per le semifinali.