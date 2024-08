Incidente ad Anfo schianto frontale tra due moto | morto un trentenne grave l’altro motociclista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Unciclista di 30 anni èdopo essersi schiantato contro un’altra, guidava da un bresciano di 33 anni, nel territorio di, in provincia di Brescia. L’è avvenuto sabato pomeriggio intorno alle 12.30 in località Casali, nel pressi del lago d’Idro. Secondo le prime ricostruzioni, ilstava viaggiando in direzione del ponte Caffaro quando, tentando un sorpasso, si è scontrato frontalmente contro l’altra, che viaggiava nelsenso di marcia. Il centauro è stato sbalzato dal mezzo per diversi metri e si è schiantato sull’asfalto: sembra che siasul colpo.ciclista è rimastomente ferito ed è stato trasportato dall’elisoccorso in codice rosso – il più– all’ospedale di Brescia.