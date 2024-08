’Il moro i gioielli e i cavalieri’ | Anche gli antichi mestieri protagonisti della giostra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) In attesa del corteo storico di domani, quando le sei dame sfileranno con al collo irealizzati artigianalmente dai maestri orafi del territorio, il legame tra la Cnadi Ascoli e la Quintana si arricchisce di un ulteriore appuntamento di prestigio. Nell’anno del Settantennale, in cuigli "Ori delle Dame" festeggiano 15 anni, giovedì scorso l’associazione territoriale di Ascoli ha organizzato nel chiostro di San Francesco un interessante incontro culturale dedicato al, figura cardineQuintana che per l’occasione, grazie alla disponibilità del presidente Massetti, ha lasciato per qualche ora il Campo dei Giochi per assistere in prima persona all’incontro a lui dedicato.