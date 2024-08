Fedez dimesso dall’ospedale di Brindisi | Non vedevo l’ora di salire sul palco È stata una nottata intensa ma ora sto meglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Milano, 3 agosto 2024 –è statodi, dopo il ricovero d’urgenza avvenuto ieri sera, venerdì 3 agosto. Secondo quanto ha fatto sapere la Asl della cittadina pugliese, il cantante è arrivato “alle 22.29 al Pronto soccorso del Perrino, su un'ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito. È stato preso in carico e sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici. Alle 3.51 di oggi è statosu sua richiesta”. Al momento, è ancora in attesa dei risultati delle analisi. Il messaggio diNel frattempo,ha postato un messaggio su Instagram: “Ciao a tutti, intanto ci tengo a ringraziare tutto lo staff del pronto soccorso dell’ospedale Perrino di. In secondo luogo mando un abbraccio a tutte le persone che ieri sera si sono presentati al Praja di Gallipoli”.