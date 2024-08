Elezioni Usa Donald Trump accetta il duello tv con Kamala Harris | ecco quando ci sarà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Washington, 3 agosto 2024 –, sì alin tv. L’ex presidente Usa e candidato repubblicano ha annunciato di averto la proposta di Fox News per tenere un dibattito in diretta contro la vicepresidenteil 4 settembre: lo scrivesulla sua piattaforma Truth Social, rilanciata dalla stessa Fox News.è la candidata dei Democratici alle presidenziali Usa 2024 "Ho dato il mio assenso a Fox News per tenere un dibattito conmercoledì 4 settembre”, ha scritto. Che ha aggiunto: “Questa data è comoda e appropriata in quanto è appena precedente all'inizio il 6 settembre del voto anticipato”. Il dibattito avverrà in Pennsylvania e a moderarlo saranno i conduttori di Fox News, Bret Baier e Martha MacCallum.