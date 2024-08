E Inghilterra sia l’ultimo libro di Anna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) L’attrazione che l’e gli Usa esercitano sui giovani e meno giovani non è un mistero. Già dalle superiori, o dalle scuole medie, si comincia con i viaggi studio, affascinanti per la loro capacità di ricreare nello studente quella sensazione di sentirsi un po’ come Danny in ‘Saranno famosi’ o magari Troy Bolton in High School Musical. Poi si cresce, e gli Usa e (forse) soprattutto l’diventano un’attrazione per altre ragioni. Formazione e università, in primis. Così, quandoQuaglia, ferrarese di adozione (è nata ad Adria, vicino a Rovigo, non distante da Ferrara), si è recata per la prima volta Oltremanica, a Oxford, negli anni Settanta, la prima sensazione è stata di amore puro. Ne sono nati diversi libri, uno dei quali si intitola, in maniera piuttosto esplicita, ‘Ti amo Oxford’.