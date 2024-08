Dalle ‘notizie ASviS’ High level political forum | Possiamo ancora rendere la sostenibilità una realtà

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 agosto 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Ivan Manzo dal sito ASviS del 22/7/24. Oltre 70 ore di negoziati al vertice Onu per presentare un documento ambizioso ed equilibrato, sintesi delle diverse posizioni. Ritardi su povertà, gas serra e sicurezza alimentare. Presentate 36 Voluntary national review. Mentre sono in corso i preparativi per il Summit del futuro del prossimo 22 e 23 settembre, l’(Hlpf), il vertice Onu che fa il punto sullo sviluppo sostenibile, si è concluso il 17 luglio con l’adozione da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite di una dichiarazione ministeriale che intente aumentare gli sforzi multilaterali per raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030.