Canoa kayak cross round 1 oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

(Di sabato 3 agosto 2024) Il programma, l’e come vedere in diretta le batterie dellafemminile e maschile alledi. Nella giornata del 3 agosto, in gara ci saranno il campione olimpico delK1, Giovanni De Gennaro, il quale proverà ad ottenere risultati anche nelmaschile; e le azzurre Stefanie Horn e Marta Bertoncelli, protagoniste l’una contro l’altra nella batteria 6 delfemminile. L’appuntamento è alle ore 15.30 con la run femminile, mentre quella maschile è prevista per le 16.40. Occhio anche agli eventuali ripescaggi, previsti per regolamento e fissati per le 18.05 nel torneo femminile e per le 18.45 in quello maschile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta le batterie dellaalledi