Busto Arsizio il figlio ruba un profumo e viene allontanato | arriva il padre e prende a calci e pugni i dipendenti del negozio

(Di sabato 3 agosto 2024)(Varese), 3 agosto 2024 – La Polizia di Stato diha indagato sei uomini di cui due minorenni e due donne ciascuno a vario titolo per i reati di tentato furto, lesioni personali aggravate e detenzione di congegni micidiali portati in luogo pubblico. L’indagine è partita quando il 23 luglio è stata segnalata una lite in un esercizio commerciale tra ie alcuni clienti. Sul posto gli agenti hanno trovato idelbisognosi di urgenti cure mediche, tanto da far intervenire due ambulanze. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che tre ragazzi, che avevano tentato dire undi poco valore, erano stati sorpresi daidell’esercizio commerciale ed erano stati quindi allontanati.