Ascolti TV | Venerdì 2 Agosto 2024 Oltre 2 milioni per Una seconda occasione 16 1%

(Di sabato 3 agosto 2024) Nella serata di ieri,, su Rai1 Metti la nonna in freezer ha interessato 1.373.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale5 Unaha conquistato 2.073.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi, l’Atletica interessa 2.115.000 spettatori pari al 14% e il Calcio con Francia-Argentina intrattiene 1.554.000 spettatori pari all’11.8%. Su Italia1 Din Don – Quando meno te lo aspetti incolla davanti al video 578.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Lacci segna 489.000 spettatori e il 3.4%. Su Rete4 The Untouchables – Gli intoccabili totalizza un a.m. di 551.000 spettatori (4.6%). Su La7 21980 – Un Giorno nella Vita raggiunge 579.000 spettatori e il 4.3%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Compro oro ottiene 269.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Tel chi el Telùn raduna 298.000 spettatori con il 3.