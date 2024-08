A che ora Jacobs in semifinale alle Olimpiadi | programma preciso n di corsia avversari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Marcellsi è qualificatosemifinali dei 100 metridi Parigi 2024, correndo in 10.05 nella seconda batteria andata in scena sul rettilineo dello Stade de France. Il velocista lombardo non ha impressionato, risultando un po’ contrattatto nella prima parte di gara, ma l’importante era passare il turno e guadagnarsi il diritto di tornare in scena. L’appuntamento è per domenica 4 agostoore 20.14, nella seconda delle tre semifinali. Marcellcorrerà in8, con un chiaro obiettivo: qualificarsi alla finale dei 100 metriper la seconda volta in carriera dopo l’apoteosi di tre anni fa a Tokyo. Passano i primi due classificati delle tre semifinali e i due migliori tempi di ripescaggio. Glidi punta dell’azzurro saranno lo statunitense Kenneth Bednarek (7, 9.