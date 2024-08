Willow | perso nel giallo del vento | continua alla Fortezza Medicea di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024), 1 agosto 2024 –fino al 23 agosto “neldel”:dil’arte contemporanea mutuata dstrada nella mostra dedicata all’artista milanese– al secolo Filippo Bruno – tra grafica, fumetto e street art. L’iniziativa, nell’ambito del programma dell’Estate in, nasce su proposta di ForKunst, con il patrocinio di Comune die Fondazione Guido d', la curatela del critico Fabio Migliorati e il contributo di soggetti tecnici come Cosmos Servizi. La pittura diad, una sorta di "codice metropolitano rivisitato in senso naturalistico", mette lo stile tipico del graffito milanese in dialogo con la struttura della, punteggiando sottarchi, svasature, corridoi e camminamenti.