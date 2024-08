Travolti da un furgone al semaforo Morto il turista svizzero Stefan Ott

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) di Giulia Bonezzi e Nicola Palma MILANO La sbandata verso sinistra, al momento inspiegabile. Il furgoncino travolge ile piomba addosso a quattro persone che stanno aspettando il verde sul marciapiedi. A morire è ilOtt, 51 anni compiuti lo scorso 28 giugno, ucciso dal Berlingo bianco guidato dal cinquantacinquenne marocchino Hajib M., risultato positivo al pre-test per l’assunzione di alcol: nell’impatto, il veicolo gli ha staccato di netto un braccio; andato più volte in arresto cardiaco durante le manovre di primo soccorso, Ott, in vacanza in città, è deceduto all’ospedale Niguarda alle 18.04, subito dopo l’ingresso nella shock room dell’ospedale.