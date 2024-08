Tennis Alcaraz e Djokovic rinunciano a Montreal Sinner ci sarà

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 ago. (askanews) – Novake Carloshanno annunciato il ritiro dall’Atp dial quale prenderà parte Jannikche non ha partecipato alle Olimpiadi. Il serbo, numero 2 del mondo, aveva annunciato il suo forfait il 30 luglio scorso. Oggi è arrivato quello di Carlos, che rinuncia a partecipare all’ATP Masters 1000 diin partenza dal prossimo 6 agosto. Motivazione ufficiale: affaticamento (fatigue). La comunicazione – non certo totalmente inaspettata – giunge nel pomeriggio di giovedì, poco dopo la vittoria su Tommy Paul in virtù della qualeha raggiunto la semifinale a Parigi che giocherà venerdì contro Felix Auger-Aliassime.