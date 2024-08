Tecnotree e MiFibra collaborano per innovare i sistemi di supporto alle operazioni di quest’ultima

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 2 agosto 2024) ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–, azienda che sviluppa l’omonima piattaforma digitale globale e leader nello sviluppo di servizi per BSS, OSS, IA, 5G e tecnologie native sul cloud, ha stretto una partnership con, uno dei principali Internet Service Provider a larga banda e alta velocità in Perù, per aggiornarne idie trasformare i processi di assicurazione qualità ed evasione ordini. Questa partnership strategica consentirà adi realizzare in pieno il potenziale della sua infrastruttura di rete FTTH (Fiber to the Home), ottenendo numerosi vantaggi, come la capacità di automatizzare la flessibilità, il provisioning e la manutenzione dei servizi, eliminando le complessità e i ritardi correlatiattività manuali, oltre a offrire la capacità di garantire la qualità dei servizi (QoS) e la qualità dell’esperienza (QoE).