Strage 2 agosto alla stazione di Bologna l’anniversario La diretta del corteo per le vie del centro

(Di venerdì 2 agosto 2024), 22024 –celebra i 44 anni delladel 21980 in: un attentato che causò 85 vittime e oltre 200 feriti, lasciando un solco indelebile nella memoria cittadina. E lo fa in un anno particolare perché sono arrivati "importanti aggiornamenti dalle sentenze dei Tribunali e questo per noi insieme ai familiari è fondamentale e importante", dichiara il sindaco Matteo Lepore aprendo le celebrazioni nel cortile del Comune. Oggi è prevista la partenza delper le strade della città: partenza da piazza Nettuno alle 8.30, con arrivo in Piazza Medaglie d'oro. Qui, nel palco allestito, interverrà il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime dellaPaolo Bolognesi, aspettando il triplice fischio del treno alle 10,25, che ricorderà il momento dell'esplosione.