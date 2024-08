Scambio prigionieri Trump attacca l' accordo e insinua pagamenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Donaldl'per loditra Stati Uniti, Russia e altri paesindo che sia sfavorevole a Washington e che siano stati pagati soldi. Cosa che "è un cattivo precedente per il futuro", accusa il tycoon anche se la circostanza è stata esclusa dal consigliere per la Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan. "Quando pubblicheranno - chiedein un post sul suo social network Truth - i dettagli dellodicon la Russia? Quante persone prendiamo rispetto a loro? Li stiamo anche pagando in contanti? Ci stanno dando soldi (per favore cancellate questa domanda, perché sono sicuro che la risposta sia 'no')? Stiamo liberando assassini, killer o delinquenti? Sono solo curioso perché non facciamo mai buoni affari in niente e soprattutto negli scambi di ostaggi. I nostri 'negoziatori' sono sempre un imbarazzo per noi.