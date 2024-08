Rugani all' Ajax la Juventus comincia a piazzare gli esuberi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 agosto 2024) Danielee lasono ai saluti. E' la terza volta che accade da quando il difensore centrale è sbarcato in bianconero e anche questa volta non sarà per sempre. Era già accaduto in occasione dei passaggi al Rennes (stagio e negativa) e al Cagliari (non indimenticabile):andrà all'con la formula del prestito e la prossima estate si vedrà quale potrà essere il suo destino. Va ricordato che il contratto in scadenza nel 2024 è stato allungato fino al 2026 non più tardi di tre mesi fa: l'ingaggio è stato sensibilmente ridotto da 3,5 a 2 milioni netti ed è stata aggiunta un'opzione fino al 2027. Thiago Motta, però, ha altre idee e cosìè finito nell'elenco deglida. Quasi una squadra di cui oggi restano ancora a Torino tutti quelli che per età o stipendio non sono così facili da sistemare altrove.