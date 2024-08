Rubato nella notte un trattore | ricerche in tutta la zona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024)Bassa e verso ladi Reggio per cercare di rintracciare unNew Holland Tl 90 (targato AP368X)dall’azienda agricola di Alberto Zanichelli, in via Zurco a Cadelbosco Sopra. Il furto è avvenuto ieri. "Al mattino presto, quando sono andato a prendere il mezzo per recarmi al lavoro nei campi – racconta il proprietario – mi sono accorto che ilnon c’era più. I ladri hanno staccato l’attrezzo che era agganciatoparte posteriore, hanno avviato il motore, superato l’ostacolo del bloccasterzo e poi sono fuggiti. Credo si tratti di gente esperta in questo tipo di cose meccaniche". Sono stati avviati controlli inla, sperando che i ladri possano aver lasciato temporaneamente ilin qualche casolare abbandonato in attesa di portarlo via. Il valore commerciale delè di almeno ventimila euro.