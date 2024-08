Roba da film Lo scambio Usa-Russia spiazza l' ex Cia | come ai tempi della Guerra Fredda

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Robert Baer, ex agenteCia autore di 'Dormire con il diavolo' (da cui è stato tratto ilOscar ‘Syriana'), è stato intervistato da Repubblica in merito al maxi-di prigionieri tra Usa e, un'operazione che è andata in scena in Turchia e ha coinvolto numerose intelligence mondiali: "È il più grandedi prigionieri dai, ottenuto grazie a un lavoro diplomatico enorme, svolto in gran segretezza. Quando emergeranno i particolari resteremo stupiti,da, a Hollywood ci stanno certo già pensando. Per l'amministrazione Biden è un successo importante, mostrano al mondo di saperci fare. Ma proprio il fatto che tutto questo ci riporti all'atmosfera didi spie deidi Stalin mi preoccupa molto”.