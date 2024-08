Paolini-Errani nella storia | è finale olimpica a Parigi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 2 agosto 2024)alle Olimpiadi di. Le tenniste azzurre battono in semila coppia Muchova-Noskova in due set e conquistano una. Un’impresa per Jasmine, toscana di Bagni di Lucca, e la bolognese Sara. Jasmine esulta, Sara in lacrime nell’abbraccio tra le due campionesse azzurre. E’ la primaper l’Italia del tennis. Con la fantastica coppia azzurradopo cento anni l’Italia del tennis vince una medaglia dopo il bronzo 1924. Per conoscere le avversarie dellaalle 17 la sfida tra le spagnole Bucsa/Sorribes e le russe Andreeva/Shnaider designerà la coppia finalista con Jasminee SaraE stasera, in campo alle ore 19, Lorenzo Musetti di Carrara cerca il pass per lagiocando la semicol fenomeno Djokovic.