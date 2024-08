Ospedale Fondazione Carifano dona ecografo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) "L’occasione è ghiotta per dirvi che mi serve una seconda piattaforma robotica. Se me la fornite, lo dico e ci metto la faccia, abbatteremo le liste d’attesa perché le nostre équipe chirurgiche potrebbero lavorare il doppio". Così il dottor Valerio Beatrici, primario dell’Urologia dell’Ast Pesaro e Urbino, rivolgendosi all’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, e al presidente della, Giorgio Gragnola, nella conferenza stampa in cui ieri mattina hanno presentato il modernissimoper le biopsie prostatiche che in questi anni ha reso l’Santa Croce di Fano all’avanguardia nello screening per l’individuazione di tumori maligni della prostata, ovvero utilizzando - Fano prima nelle Marche a farlo - la tecnica "fusion" per via perineale (e non più solo transrettale) riducendo significativamente il rischio di infezioni nei pazienti.