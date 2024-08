Napoli in attacco si punta su David Neres | è un pupillo di Manna

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024)è il giocatore scelto dalper rinforzare l’: piace molto al direttore sportivo GiovanniIlsta lavorando in uscita per sfoltire la rosa di Antonio Conte, al momento troppo numerosa visto che ha a disposizione una miriade di attaccanti. L’addio di Jesper Lindstrom potrebbe essere soltanto il primo, il club partenopeo sta valutando anche le posizioni di Walid Cheddira e Giovanni Simeone. Di questi due, ne andrà via soltanto uno. La situazione di Victor Osimhen, invece, è nota a tutti e al momento blocca la maggior parte delle operazioni in entrata. Cyril Ngonge è stato acquistato a gennaio scorso per 20 milioni di euro e ilvorrebbe valorizzarlo. Parte dietro Matteo Politano nelle gerarchie di Conte e sarà interessante capire quanto spazio avrà.