Minaccia di darsi fuoco nell’atrio del municipio

(Di venerdì 2 agosto 2024) Entradeldi Poggio Renatico, aperto per turno al giovedì pomeriggio, e si cosparge il corpo con un liquido infiammabile contenuto in una bottiglia. Poi, l’uomo di 53 anni impugna un accendinondo die farla finita perché senza lavoro e senza casa. A questo punto, i dipendenti dell’amministrazione lanciano l’allarme e arrivano carabinieri, vigili dele polizia locale. I militari riescono a convincere l’uomo a mettere via l’accendino. A scatenare ieri alle 17 il gesto estremo dell’uomo problemi familiari, economici e legati alla casa. I militari, dopo averlo dissuaso, lo hanno portato in caserma. Tanta paura, quindi, inper le conseguenze che avrebbe potuto avere il gesto dell’uomo. L’uomo voleva parlare con il sindaco che in quel momento era fuori sede.