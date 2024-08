Ma siamo pazzi? Vi andate a schiantare! | Khelif Capezzone stronca Benifei e Boldrini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Inclusività tout court o a seconda della convenienza? Battaglie lgbtq+ o speculazioni politiche? C'è da dire che il caso di Angela Carini ai giochi olimpici di Parigi ha fatto e sta facendo ancora discutere e ciò avviene anche nello studio di 4 Di Sera, spazio informativo su Rete 4 in cui si trattano gli avvenimenti dell'agenda quotidiana. Imane, l'avversaria algerina della nostra pugilessa, è intersessuale, cioè nata donna, ma con alti livelli di testosterone e, per questo, era stata già esclusa dai mondiali di boxe femminili. Per i parametri del Cio, però, lei rientrava nella possibilità di competere con le donne sulle rive della Senna. E sappiamo tutti com'è andata. Interviene sul tema il direttore editoriale di Libero, Daniele, che replica così all'europarlamentare del Pd, Brando: "È una strada contromano, vi schiantate.