LIVE Pisa-Inter 1-0 | anche Barella spreca il pareggio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024)è la quarta amichevole precampionato per la stagione 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Filippo Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19.30, si gioca alla Cetilar Arena.1-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 84’ Sostituzione, dopo aver mancato l’1-1, lascia il posto a Quieto. 83’A UN PASSO DAL GOL! Caparbia azione di Darmian, a sinistra per Dimarco e sul suo cross liscia. 81’ Sostituzione: esce Canestrelli, l’ultimo di quelli che avevano iniziato la partita, e dentro Coppola. Nell’problema al piede per Arnautovic ma si è ripreso. 78’ Sostituzioni: fuori Caracciolo per Primasso e Piccinini per Giani.