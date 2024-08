Le altre trattative Nuove pretendenti nella corsa per Nzola Ma Lecce e Cagliari non mollano la presa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il giro delle punte è stato messo per il momento in secondo piano, almeno in entrata. Anche perché gli uomini mercato viola stanno comunque lavorando per piazzare chi è stato ritenuto fuori dalle idee di gioco viola. Su tutti, M’Bala. Il centravanti angolano è rimasto ad allenarsi a Firenze, mentre la squadra era in tournée in Inghilterra, aspettando gli sviluppi e una collocazione futura. La linea di Daniele Pradè è quella di una cessione possibilmente definitiva, ma non è escluso che un prestito con diritto di riscatto (obbligatorio) a una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro sia comunque tenuto in considerazione. Ecco perché si è iscritto allaper il giocatore anche il Verona (timide informazioni); ultima squadra in ordine di tempo. Già, perché ilresta l’opzione più valida, con ilspettatore interessato alla vicenda.