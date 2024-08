In Lombardia quasi tutti diplomati | com’è andata la Maturità 2024

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Milano –. Solo lo 0,2% dei lombardi che ha sostenuto lanon ce l’ha fatta. Il 99,8% ha convinto la commissione, superando le prove scritte e orali dell’esame di Stato. Ieri l’Ufficio scolastico regionale ha diffuso i risultati: il dato complessivo deidell’anno 2023-24 è in linea con quello precedente. Invariata anche la percentuale di chi ha concluso il ciclo delle secondarie di secondo grado (licei e istituti tecnici e professionali) con la lode: l’1,1%. Un tasso inferiore alla media nazionale (2,6%). Il 4,3% degli esaminati ha ottenuto la valutazione massima (cento), in lieve flessione rispetto a un anno fa (4,4%), confermando la difficoltà maggiore a terminare con il punteggio più alto il quinquennio inrispetto al dato registrato in Italia (7,2% i cento).