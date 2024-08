Il viaggio nella riserva di Monte Mario Si è trasformata in un deserto di cenere

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) «Insieme al mio socio abbiamo rischiato di restare “fritti”. Stavamo tranquillamente pranzando in cantina, nel piano inferiore rispetto a dove stanno le macchine. Poi ho sentito gridare: “C'è qualcuno?”. A quel punto dalla telecamera interna della nostra officina ho visto i vigili. Che di fatto ci hanno salvati». È il racconto di un meccanico che lavora in una traversa di via Teulada, proprio alle pendici di, l'area verde carbonizzata dal devastante incendio andato in scena tra martedì e mercoledì. Il giorno dopo, i suoi effetti, emergonomaniera più brutale. L'altura è un masso interamente nero. Per fortuna contrasta sia con la sua vetta dove sorge l'Osservatorio astronomico, sia con la «valle» che ospita i palazzi residenziali. Lo spaccato del maxi rogo emerge in via Ildebrando Goiran.