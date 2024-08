Il piano stradale è stato rialzato Tir bloccati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) "E io pago!", esclamerebbe probabilmente Totò, come nel suo film "47 morto che parla". A pagare l’errore dei progettisti del Comune di Lierna, sono tutti i contribuenti lombardi e con loro i commercianti, gli artigiani e gli industriali che lavorano nel piccolo paese sul lago di Como. L’intervento “per la ripresa economica“, la ripresa la blocca: si tratta della sostituzione della griglia e la realizzazione di un tombotto nel sottopasso ferroviario, per evitare allagamenti e favorire il deflusso della pioggia. È co140mila euro, di cui 100 mila finanziati dalla Regione. Tuttavia non solo l’acqua non defluisce in caso di forti temporali, ma dal sottopasso non possono più passare veicoli alti 4 metri o anche meno, che invece prima ci passavano, poiché ilalzato di alcune spanne.