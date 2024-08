From 3 Stagione | Data di Uscita Cast Trama e tutto ciò che sappiamo

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Scritto dadiciò che, La terzadidebutterà il 22 settembre 2024 su MGM+ La serie, che ha conquistato fan e critici con la suainquietante e il suo mix di horror e fantascienza, tornerà su MGM+ negli Stati Uniti il 22 settembre 2024. La serie, che ha sto grande interesse grazie al suo cliffhanger alla fine della2, continuerà a esplorare il misterioso e sinistro mondo della città intrappolata e delle sue minacciose creature notturne. Quando arriverà in Regno Unito e le aspettative per i fan Per i fan nel Regno Unito, Sky Sci-Fi è il canale che trasmetterà la nuova, sebbene non ci sia ancora unaprecisa di. Storicamente, la2 è anin onda esattamente un mese dopo la messa in onda negli Stati Uniti.