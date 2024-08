Ecco il lavoro dei sogni Un pesarese a Madrid negli uffici della Nba | Io al fianco delle stelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) In una città dove il basket è profondamente radicato, poter dire di lavorare per la Nba è una soddisfazione impagabile. A maggior ragione se si è nati nel 1997. Filippo Gennari è un ragazzo di Pantano di cui ci eravamo occupati in periodo di Covid perché, nel suo condominio di via Rossi, aveva appeso un cartello per offrire aiuto agli anziani del palazzo. Lo abbiamo ritrovato quattro anni dopo aldi Andrea Bargnani, nel torneo organizzato da Nba sul playground di Cristo Re con il ruolo di ‘Player, Influencer & Partner Marketing’. Impossibile non domandargli come gli è capitata l’occasione di questo straordinario. "Nel 2016 ho lasciato Pesaro per andare all’università. I miei genitori mi hanno dato la possibilità di studiare alla Bocconi, in un corso di Economia e Management focalizzato nei settoriCultura, dei Media e dello Sport.