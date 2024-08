Da Io sono Giorgia a Meloni chi? Anatomia di un crollo di credibilità

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il valzer delle maschere diè giunto al termine e ora è il momento di fare i conti. La nostra premier, che per mesi ha danzato su due palcoscenici – moderata in Europa e sovranista in patria – si ritrova ora con un pugno di mosche e unapolitica in frantumi. Fine del doppio gioco: comeha perso lapolitica tra sovranismo e moderazione in Europa Il balletto è iniziato con la sua elezione nel 2022. Da un lato,si presentava come il volto presentabile della destra italiana. Dall’altro, continuava a promuovere politiche reazionarie: detenzione automatica dei migranti, limitazione dei diritti delle coppie omosessuali, opposizione al Green Deal europeo e al diritto all’aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Un gioco delle parti che sembrava funzionare, fino al momento della verità.