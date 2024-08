Chiude domani la Biennale Danza | oltre 17 500 presenze

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024) Venezia, 2 ago. (askanews) – Sono state 17.659 ledel pubblico al 18esimo Festival Internazionale diContemporanea delladi Venezia che si conclude, sabato 3 agosto, con la prima coreografia veneziana del direttore artistico Wayne McGregor, “We Humans are movement”. Lo spettacolo sarà in scena per la seconda replica nella Sala Grande del Palazzo del Cinema con itori diCollege e della Company McGregor (ore 21.00). Nel pomeriggio replica anche per Tambourines di Trajal Harrell alle Tese dei Soppalchi (ore 18.00).