Captain America 4 Harrison Ford | Il mio ruolo? Fare l' idiota per soldi cosa che avevo già fatto in passato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 agosto 2024) Scatenato, il divo di: Brave New World ha ammesso di aver accettato dil'per una paga stellare. Il ciclonesi abbatte su Marvel. La star di tanti franchise di successo non ha peli sulla lingua nell'ammettere di aver marciato su certi luoghi comuni per il suo personaggio di: Brave New World, facendo l'per. In una nuova intervista con Variety, il divo 82enne ha discusso del suo prossimo, quello del Presidenteno Thaddeus "Thunderbolt" Ross, spiegando come si è preparato.: "è servito? Niente di particolare. Dovevo solol'perche ho giàin". Nel cinecomicerediterà il personaggio interpretato da William Hurt in cinque