Cannabis light equiparare sostanze diverse non ha senso | le organizzazioni criminali ringraziano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Le principali differenze tra marijuana elegale consistono, a livello organico, nelle caratteristiche delle piante e nei principi attivi presenti nellevarietà di canapa da cui avviene l’estrazione. Giusto per essere concisi, laillegale che in Italia è demonizzata da sempre e quella chiamata Indica. Presenta infatti un’alta concentrazione di THC che, in definitiva, è il principio attivo che produce effetti psicotropi che potrebbero incidere, ad esempio, al volante di un’auto. È severamente vietata la cessione in Italia, anche se in sempre più paesi del mondo consumo e vendita sono stati legalizzati. La filiera produttiva che si è sviluppata in Italia di vendita di prodotti derivati dalla canapa (sino ad oggi normata da leggi specifiche) utilizza prevalentemente la Canapa Sativa per la bassa o bassissima concentrazione di THC.