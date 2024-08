Calciomercato | Ufficiale Samuele Angori è un giocatore del Pisa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si conclude con successo la trattativa per. Il terzino ora è a tutti gli effetti undel. Firma un quadriennale e oltre 1,5 milioni di euro vanno all'EmpoliDi seguito il comunicato: "Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Empoli FC per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatoreche da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra. Difensore laterale mancino, classe 2003,è cresciuto nei settori giovanili di Fiorentina, Perugia, Torino ed Empoli prima di debuttare tra i Professionisti nella passata stagione con indosso la maglia del Pontedera (Serie C): con i granata ha disputato 35 partite (3 gol e 7 assist) conquistando anche la convocazione in Nazionale Under 20.