Boxe genere e testosterone i casi Khelif e Lin

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI - Lo scandalo che ha travolto laalle Olimpiadi di Parigi dopo il brevissimo incontro tra la pugile algerina Imanee l'italiana Angela Carini, affonda le proprie radici in una questione di lunga data, più complicata di quanto sembri, che persino i funzionari olimpici definiscono un "campo minato". Chi è coinvolto? La pugile algerina Imane, 25 anni, che combatte nella categoria 66 kg, e la taiwanese Lin Yu Ting, 28 anni, che combatte nella categoria 57 kg. Il caso è scoppiato dopo cheha vinto il suo incontro contro Carini in soli 46 secondi con due forti pugni al naso dell'italiana che hanno iniziato a sanguinare copiosamente. Siache Lin sono state squalificate dai campionati mondiali del 2023 a Nuova Delhi organizzati dall'International Boxing Association (IBA) per non aver soddisfatto i "criteri di idoneità".