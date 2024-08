Barbara D’Urso il figlio Emanuele rompe il silenzio sul loro rapporto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 2 agosto 2024) Personaggi TV.Berardi, 35 anni, è il secondogenito die Mauro Berardi. È un produttore cinematografico ed è appena approdato al cinema con il suo primo film, Shukran. Riservatissimo come il fratello Giammauro, 38 anni,ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in occasione dell’uscita nelle sale del film durante la quale ha parlato del suo lavoro ma anche del suocon la madre, rivelando qualche retroscena sulla sua famiglia. Leggi anche: Martina Colombariildopo la bufera sulAchille (FOTO) Leggi anche: Giulia De Lellis e Tony Effe, il flirt continua: l’indizio che li sbugiardaBerardi,d’arte in incognito Sempre riservato e lontano dai riflettori,Berardi ha voluto per la prima volta parlare del suocon la madree del film “Shukran” di cui è produttore.