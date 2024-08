VIDEO Incendi e chiusura strada a Salerno è corsa contro il tempo per riaprire

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024)di lettura: < 1 minuto È in corso un sopralluogo da parte degli assessori Natella (ambiente), Tringali (protezione civile) e Galdi (mobilità) del Comune diper fare un punto sulla riapertura di via Fra Generoso, l’importante arteria di collegamento tra l’autoe il viadotto Gatto. Un grosso pino caduto proprio a causa dell’o di ieri ostacola e rallenta la riapertura della. Al lavoro anche operai del servizio foreste della provincia di. Dopo aver tagliato e tolto il pino dalla carreggiata, bisognerà procedere alla messa in sicurezza del costone roccioso. L’assessore Natella spera di poteralmeno a senso unico alternato in giornata la. A sollecitare una velocizzazione dell’intervento anche la Poliziale.