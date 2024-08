Tragedia in casa Va a svegliare il figlio 37enne Ma lo trova morto sul letto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) La madre lo va a, mailesanime sulnel pomeriggio di ieri in un’abitazione del centro, in via Oslavia. Gabriele Cesaretti, artista anconetano di 37 anni, è statoto privo di vita nella propria abitazione attorno alle 15 di ieri. A fare la tragica e macabra scoperta, è stata la mamma, di circa 70 anni. La donna, che vive nella stessa palazzina dele abita al piano superiore, pare attendesse il ragazzo per pranzo. Non avendolo visto per tutta la mattina, la signora si è quindi preoccupata e pensando che stesse dormendo è entrata insua, al piano di sotto, per svegliarlo, come tra l’altro faceva spesso, poiché il ragazzo era solito lavorare fino a notte fonda. Una volta varcato l’uscio della camera, l’hato effettivamente sul, ma ilnon dava segni di vita.