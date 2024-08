Tennis | Novak Djokovic sfiderà Lorenzo Musetti in semifinale alle Olimpiadi Tsitsipas spreca di tutto nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)contro, e tre. Per la terza volta nel giro di poche settimane i due si troveranno uno di fronte all’altro. Stavolta l’occasione viene nelladelledi Parigi 2024, con il serbo che per arrivarci elimina il greco Stefanosper 6-3 7-6(3). Va detto che il greco fa un vero e proprio harakiri, non approfittando di condizioni non delal meglio da parte del suo avversario. L’ex Dopo venti minuti e tre game di lotta decisamente aspra, èil primo ad accelerare e a trovare un gran dritto in corsa sull’accelerazione di dritto di, costringendolo a perdere la battuta a 30. Il numero 2 del mondo qualche volta dei problemi a tenere i turni di battuta li ha, ma non trema sostanzialmente mai e al massimo è costretto ai vantaggi.