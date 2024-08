Si crede Dio invece è sto*** Feltri l’ultimo durissimo attacco | Vigliacco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Vittorionon ci sta. E come sempre non lo tiene per sé, ma lo dice forte e chiaro. Nel suo ultimo video-editoriale pubblicato su Il Giornale ha voluto prendere le difese dell’orsa KJ1 uccisa in Trentino. Dice: “Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, risoluto più che mai, ha agito nottetempo, approfittando del fatto che nessuno avrebbe potuto fermarlo, né le associazioni animaliste né i cittadini né la giustizia, ossia il Tar, che aveva già sospeso le precedenti ordinanze. Egli ha agito da furbo e dafregando tutti con le tempistiche”.