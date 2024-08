Rossella Fiamingo amica di Diletta Leotta e l’ironia dei social | interviene la conduttrice

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 agosto 2024), famosa campionessa olimpica di spada femminile, si trova al centro di una tempesta mediatica neofemminista per un titolo di Repubblica che, per dare un aggettivo a ognuna delle atlete della squadra di scherma, l’ha definita “l’di”.in effetti è una delle migliori amiche delladi DAZN ed era presente alle sue nozze avvenute il 22 giugno a Vulcano. Ma come si può definire così una campionessa da medaglia d’oro, solo in virtù dell’amicizia con una showgirl? La polemica suEcco i nomi delle schermitrici campionesse, che hanno sconfitto le francesi nel corso della finale:, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi. Il quotidiano Repubblica però forse per fare un titolo più creativo e a effetto ha ribattezzato le atlete così: Italia oro nella spada squadre, francesi battute in casa.