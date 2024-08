Riassunto | Lenovo accelera il programma Smarter AI for All con una collaborazione con Databricks

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 1 agosto 2024) HONG KONG–(BUSINESS WIRE)–Oggiha avviato unacon L’offerta sarà disponibile attraverso l’AI Center of Excellence di(AI CoE), sviluppato per aiutare i clienti a sfruttare l’IA per le loro organizzazioni in modo rapido, conveniente e su larga scala, con soluzioni che portano l’IA dalla progettazione alla realtà. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Zeno Group perilAI for All” con unaconseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .