Re Carlo ultime notizie Harry è spaventato le sue chiamate restano senza risposta

(Di giovedì 1 agosto 2024) La situazione trae Reè peggiore di quanto trapeli. Il Duca del Sussex non ha praticamente più contatti col padre, anche se cerca disperatamente il modo di comunicare con lui. Il Sovrano è invece profondamente amareggiato dal figlio e si è stancato di sentire sempre le stesse scuse. In poche parole, ha perso la pazienza, soprattutto quando non ha visto cambiare l’atteggiamento del secondogenito, nemmeno dopo la diagnosi di cancro., sempre più disperato Malgrado si sia parlato in questi giorni di un possibile riavvicinamento condopo chee William non avrebbero escluso di prendere parte agli Invictus Games di Londra, i rapporti col Duca del Sussex e sua moglie Meghan Markle sono praticamente inesistenti.