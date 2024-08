Olimpiadi 2024 Diletta Leotta spegne le polemiche con una dedica a Rossella Fiamingo | Orgogliosa di essere tua amica campionessa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Le 4 regine: l’di, la francese, la psicologa e la mamma”: così ha titolato il sito web di un noto quotidiano italiano in merito all’oro olimpico conquistato da, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Maria Navarria. Un titolo che ha scatenato l’ira funesta dei social. Un’ira tanto funesta che persino la correzione (“La musicista, la francese, la psicologa e la veterana” – opinabile anche questo) è passata inosservata. Be’, difficile dare torto all’indignazione generale considerando il palmarès encomiabile delle quattro spadiste, tra cui la, la più titolata delle quattro. Sì, perché non è bastato andare a medaglia in treconsecutive o vincere due ori mondiali per toglierle l’appellativo di “di”.